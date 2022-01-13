Украинским врачам пообещали деньги за «уровень вакцинации»

Главное: Украинским врачам обещают доплаты. Получить их можно за вакцинацию.

Детали: Врачам в Украине обещают доплату за вакцинацию людей. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Чиновника цитирует РБК-Украины.

Отмечается, что в нашей стране вводят индикаторы качества уровня вакцинации для медиков, которые оказывают первичную помощь.

Информируется, что с 1 марта Национальная служба здоровья начнет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от коронавируса, а с 1 июня и уровень вакцинации детей до шести лет, согласно календарю прививок.

Подчеркивается, что при достижении целевых значений раз в квартал будет производиться доплата к ставке.

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