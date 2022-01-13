Несколько тысяч животных погибли в результате гигантского разлива топлива в США

Главное: В результате прорыва трубопровода в США разлилось более 1,1 миллиона литров дизельного топлива. Погибли тысячи рыб и животных.

Детали: В США недалеко от Нового Орлеана произошел обрыв на трубопроводе с дизельным топливом. Как сообщает Associated Press, в итоге в окружающую среду попало около 300 тыс. галлонов дизельного топлива (более 1,1 млн л).

Большая часть топлива вылилась в два искусственных водоема.

Представитель департамента дикой природы и рыболовства Луизианы отметил, что в результате разлива погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб.

Около 130 животных — 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах — были отловлены для реабилитации.

Как утверждает владелец трубопровода большую часть разлива уже удалось убрать.

Отметим, что проверка 42-летнего трубопровода Meraux Pipeline более чем годом ранее, в октябре 2020 года, выявила внешнюю коррозию вдоль 7-метрового участка трубы на том же месте, где произошел разлив.

В тему: В октябре 2021 года в Южной Калифорнии возле побережья города Хантингтон-Бич из морского нефтедобывающего объекта вытекло почти полмиллиона тысяч литров нефти.