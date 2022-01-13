В Одессе УПЦ передала гуманитарную помощь для 200 нуждающихся

Главное: В Одессе Гуманитарный центр Украинской Православной Церкви передал продуктовые наборы и материальную помощь нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, благотворительная акция проводилась по благословению митрополита Агафангела, который лично рассматривает все обращения нуждающихся.

Гуманитарный центр УПЦ в Одессе передал продуктовые наборы и оказал материальную помощь обратившимся в епархию нуждающимся.

«Вновь состоялся акт благотворительной помощи людям, обратившимся к Православной Церкви — последней надежде для многих в это непростое время. Более 200 человек сегодня получили необходимую помощь», — отметили в пресс-службе епархии.

Гуманитарный центр Одесской епархии располагается на территории храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть» храмового комплекса в честь святого преподобного Алексия, человека Божия. Он действует с мая 2014 года и за последние 7 лет помог 50 тысячам нуждающихся.

Как сообщалось ранее, в Одессе Молодежный отдел Одесской епархии Украинской Православной Церкви провел Рождественский флешмоб в общественном транспорте.

В тему: В Днепре верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей.