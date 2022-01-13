После новогодних праздников сразу три области оказались в «оранжевой» зоне карантина

Главное: На сегодняшний день Ивано-Франковская, Сумская и Херсонская области оказались в «оранжевой» зоне карантина.

Детали: По состоянию на 13 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 174.

Показатели в Киеве и 21 области соответствуют «желтой» зоне карантина, в Ивано-Франковской, Сумской и Херсонской областях — «оранжевой».

В частности, в Ивано-Франковской области резко вырос уровень заболеваемости (178 случаев на 100 тыс. населения 9 января, 218 — 11 января, 273 — 12 января; рост на 53,4% за 4 дня) и коэффициент выявления новых случаев инфицирования (14,4% 9 января, 15,2% 10 января, 16,9% 11 января, 22,1% 12 января; рост на 53,5% за 4 дня).

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