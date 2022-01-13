ООН лишила права голоса 8 стран, 3 из которых регулярно голосовали против Украины

Главное: Восемь стран, среди которых Иран, Венесуэла и Судан, потеряли право голоса в ООН из-за неуплаченных взносов.

Детали: Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш направил в Генеральную Ассамблею письмо, в котором указал, что на сегодняшний день в общей сложности 11 стран опоздали с выплатами ежегодных взносов. Как сообщает France24, в соответствии с уставом ООН в случае, если задолженность участника равна или превышает сумму взносов, которую он должен был уплатить за предыдущие два года, его право голоса приостанавливается.

Однако, если непогашенный долг возник «из-за условий, не зависящих от страны», ассамблея может разрешить ей продолжить голосование. По данным Гутерриша, в нынешнем году речь идет о Коморах, Сан-Томе и Принсипи и Сомали.

Таким образом, в 2022 г без права голоса остались восемь членов Генассамблеи ООН: Иран, Судан, Венесуэла, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея и Папуа-Новая Гвинея.

Отметим, что как минимум трое из них — Иран, Венесуэла и Судан — регулярно голосуют против резолюций, принимаемых в поддержку Украины.

В тему: В середине 2018 года сложилась критическая ситуация с финансированием ООН — из-за задержек с выплатой членских взносов в бюджете организации образовалась дыра размером в $810 млн.