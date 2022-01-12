В Израиле разработали революционный препарат для лечения коронавируса

Главное: В Израиле испытали новый препарат от коронавируса. Все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, выздоровели.

Детали: В Израиле провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Речь идет о препарате, разработанном биотехнологической компанией Amorphical и проходил испытания в медицинском центре «Зив», который находится в городе Цфат.

«Все 18 госпитализированных лиц, которые получали лечение, разработанное израильской биотехнологической компанией Amorphical в ходе исследования второй фазы, выздоровели и были выписаны через несколько дней», — указано в статье.

Отмечается, что тестирование проводилось на пациентах с разным течением заболевания. В рамках милосердной помощи двум другим пациентам в крайне тяжелом состоянии также был дан препарат, после чего они оба выздоровели и были выписаны.

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