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Новости > Именем Греты Тунберг назвали... вымирающую лягушку

Именем Греты Тунберг назвали... вымирающую лягушку

Агата Кловская
12.01.22 16:26
136
Именем Греты Тунберг назвали... вымирающую лягушку

Главное: Ученые открыли новый вид лягушки и назвали его Pristimantis gretathunbergae — в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, борющейся против климатических изменений.

Детали: Во время экспедиции на панамскую гору Чуканти ученые нашли редкую древесную лягушку. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», она имеет крохотное тело от 3 до 4 см и редко встречающиеся среди подобных лягушек в Центральной Америке черные глаза.

Чаще всего прячется в лиственных растениях, прикрепленных к деревьям, где спит, размножается и откладывает яйца.

В 2012 году исследователи Абель Батист и Конрад Меберт вместе с местными гидами исследовали верх в поиске амфибий и рептилий. «В первую ночь на пути к вершине горы лес был очень темным и покрыт облаками. Около 10 вечера между листьями бромелиевых мы увидели крупную лягушку с желтыми губами. Мы сразу поняли, что это может быть другой вид, неизвестный в Панаме до сих пор», — рассказал Батиста.

Анализ ДНК подтвердил, что лягушка была ранее неизвестна науке.

Впоследствии организация The Rainforest Trust провела аукцион по названию нескольких новых видов, в том числе и этой лягушки.

Победитель аукциона назвал амфибию земноводное в честь Греты Тунберг Pristimantis gretathunbergae.

«Тяжелое положение дождевой лягушки Греты Тунберг тесно связано с потеплением климата, поскольку повышение температуры уничтожило бы ее небольшую горную среду», — объяснил Батиста, добавив, что обычно, когда температура повышается, многие виды приспосабливаются, поднимаясь выше. Однако животным, уже живущим наверху, больше некуда уходить, поэтому высотные виды уязвимы к мельчайшим изменениям окружающей среды и «сталкиваются с постоянным риском исчезновения».

Также, кроме климатических изменений, древесную лягушку может заразить смертельный гриб хитрид — известный убийца тропических амфибий.

Поэтому исследователи предложили занести лягушку Греты Тунберг в Красный список Международного союза охраны природы в список животных, уязвимых к исчезновению.

Справка: Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг — шведская экологическая активистка, получившая международную известность и признание за продвижение мнения о неизбежном экзистенциальном кризисе для человечества в результате изменения климата. В августе 2018 г,, в возрасте 15 лет, Тунберг устроила «Школьную забастовку за климат» возле шведского парламента. Ее действия нашли отклик по всему миру, породив массовые мероприятия, известные как «Пятницы ради будущего».

Быстрый рост известности и возросшее влияние шведской активистки на мировой арене было описано газетой The Guardian как «эффект Греты». За свою деятельность Тунберг получила множество наград и почестей, в 2019 году попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а также этим же изданием была признана «человеком года». Она попадала в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes и два раза была номинирована на Нобелевскую премию мира.

В тему: Осенью 2021 года известная эко-активистка Грета Тунберг неожиданно запела во время гала-концерта Climate Live.

Тэги: наука, лягушки, экология, Панама, Грета Тунберг

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