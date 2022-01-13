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Новости > Стало известно о внезапной возможности Windows 11

Стало известно о внезапной возможности Windows 11

Автор: «Фраза»
13.01.22 07:58
293
Стало известно о внезапной возможности Windows 11

Главное: Выяснилась неожиданная возможность Windows 11. ОС может работать с дискетами.

Детали: Портал Windows Latest узнал о неожиданной возможности Windows 11. Как оказалось, данная операционная система может работать с дискетами.

При этом отмечается, что в компании Microsoft об этом ничего не сообщали.

В публикации сказано: «Если в Windows 10 операционная система указывала по умолчанию путь к А, который много лет являлся обозначением дисковода для чтения дискет, то в 11 логика работы изменилась: диспетчер теперь может автоматически определять гибкий носитель – система распознает дискету, подключенную через устройство чтения к компьютеру».

Подчеркивается, что в Windows 11 можно иначе установить драйверы.

Отмечается: «Для этого можно использовать диспетчер устройств и перейти к пути, где доступны драйверы, вместо использования пакета-установщика, предлагаемого производителем оборудования».

В тему: Стало известно, каким будет самый большой iPad в истории.

Тэги: Microsoft, мир, компьютер, технологии, Windows 11, дискета

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