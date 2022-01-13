В борьбе с коронавирусом хотят использовать… куриные яйца

Главное: Ученые придумали новую вакцину против коронавируса. Препарат сделан на основе куриных яиц.

Детали: Необычную вакцину против коронавируса придумали ученые из Австралии и США. Об этом пишет портал medRxiv.org.

Отмечается, что ее действующее вещество иммуноглобулин IgY было получено из куриных яиц.

Уже проведены доклинические исследования и рандомизированное контролируемое клиническое исследование фазы I.

Сообщается, что это интраназальная вакцина.

В отчете напоминают, что, чаще всего, коронавирус попадает в организм через слизистую оболочку носа, которая имеет повышенный уровень рецептора ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2).

В работе сказано: «Спайковый белок заразы связывается с этим рецептором и использует его для проникновения в клетки. Антитела, вводимые интраназально, то есть через нос, могут играть решающую роль в предотвращении и передаче инфекции. Интраназальные вакцины активно используются для профилактики многих респираторных заболеваний у людей и животных».

Как стало известно, исследователи вводили курам-несушкам рецептор-связывающий домен (RBD) спайкового белка SARS-CoV-2. При этом уже через две-три недели после такой вакцинации в куриных яйцах зафиксировали достаточные уровни антител IgY против SARS-CoV-2.

Подчеркивается также: «Клинические исследования фазы I показали, что эти антитела безопасны и хорошо переносятся здоровыми людьми в виде интраназальных капель. Антитела вводили здоровым взрослым участникам в возрастающей дозе в течение четырнадцати дней, и все участники показали безопасный и переносимый профиль».

По словам экспертов, одним из преимуществ антител IgY куриного происхождения является снижение риска тяжелых иммунных реакций.

Заверяется, что ни у одного из участников исследователи не зафиксировали IgY или повышенного уровня цитокинов в сыворотке крови, что говорит о том, что антитела хорошо работают на уровне слизистой носа и не всасываются в кровь.

Ученые уверяют, что их препарат можно использовать для широкого круга лиц, включая людей с ослабленным иммунитетом, пожилых, людей с ревматоидным фактором и детей.

Вакцина противопоказана людям с аллергией на яичные желтки.

Ожидается, что данный препарат будет действовать против всех штаммов коронавируса.

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