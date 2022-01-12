Киевлянин нашел крайне необычный способ отомстить слишком шумным соседям

Главное: Житель Киева решил отомстить соседям, сильно шумевшим в своей квартире. В ответ он с сообщниками устроил налет и ограбил своих обидчиков.

Детали: В Киеве житель дома на ул. Данченко на Подоле поскандалил с жителем соседней квартиры из-за шума, раздававшегося из нее. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ходе конфликта сосед ударил подозреваемого, и тот решил в ответ его ограбить.

На следующий день он вместе с шестью товарищами ворвался к соседям. Применив слезоточивый газ, они избили хозяев и их гостей, а затем забрали из квартиры золотые украшения, планшет и бейсбольную биту.

Полиция быстро нашла грабителей вместе с вещественными доказательствами.

Остальные вероятные нападавшие устанавливаются.

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