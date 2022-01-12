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Новости > В Днепропетровской области вспыхнул автобус с людьми

В Днепропетровской области вспыхнул автобус с людьми

Александр Панько
12.01.22 12:01
187
В Днепропетровской области вспыхнул автобус с людьми

Главное: Автобус горел в Днепропетровской области. Никто не пострадал.

Детали: Утром среды, 12 января, около поселка Росишки в Днепропетровской области произошло громкое ЧП. О нем рассказали в ГСЧС.

Тут на ходу загорелся пассажирский автобус ПАЗ-4234, в котором находились восемь человек. К счастью, люди успели самостоятельно покинуть машину.

Известно, что пламя охватило моторный отсек, а после перекинулось на салон.

Прибывшие спасатели оперативно потушили огонь.

К счастью, никто не пострадал.

В тему: Смертельное ДТП произошло в Харькове, погибли три человека.

Тэги: общество, транспорт, Днепропетровская область, регионы, новости Украины

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