В Днепропетровской области вспыхнул автобус с людьми

Главное: Автобус горел в Днепропетровской области. Никто не пострадал.
Детали: Утром среды, 12 января, около поселка Росишки в Днепропетровской области произошло громкое ЧП. О нем рассказали в ГСЧС.
Тут на ходу загорелся пассажирский автобус ПАЗ-4234, в котором находились восемь человек. К счастью, люди успели самостоятельно покинуть машину.
Известно, что пламя охватило моторный отсек, а после перекинулось на салон.
Прибывшие спасатели оперативно потушили огонь.
К счастью, никто не пострадал.
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