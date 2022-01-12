Билл Гейтс сделал важное заявление о пандемии коронавируса

Главное: Американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс прогнозирует, что после волны омикрон-штамма пандемия коронавируса превратится в сезонную болезнь по примеру гриппа.

Детали: Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, спрогнозировал, что число заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после того, как волна омикрон-штамма стихнет. При этом на своей странице в Twitter он усомнился в появлении более заразного штамма.

«Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов», — написал он, подчеркнув, что у многих людей уже появился иммунитет к вирусу «по меньшей мере на ближайший год».

«После того, как „омикрон“ пройдет по стране, в остальное время года случаев заболеваний должно быть намного меньше, так что коронавирус будут лечить скорее как сезонный грипп», — заключил он.

В тему: В августе 2020 года Гейтс заявил, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще 2,5 года.

Напомним: В начале октября 2020 года Фонд Билла и Мелинды Гейтс приступил к массовому производству вакцин от коронавируса.

Спустя несколько дней Билл Гейтс призвал обеспечить мир вакцинами. По словам миллиардера, они спасут планету от коронавируса.

20 ноября Гейтс предупредил весь мир «об очень сложной зиме» из-за COVID-19.

В конце января 2021 года он призвал готовиться к новым пандемиям и воспринимать их так же серьезно, как потенциальный военный конфликт.

При этом он выразил потрясение количеством теорий заговора вокруг его участия в пандемии коронавируса. Он назвал их «безумными» и «злыми».