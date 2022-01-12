Украинцам рассказали, как можно смешивать вакцины от коронавируса

Главное: Схемы смешивания вакцин от коронавируса в Украине изменили. Стало известно, как это нужно делать.

Детали: В Центре общественного здоровья министерства здравоохранения Украины рассказали, как можно смешивать вакцины от коронавируса. Схемы были изменены.

Отмечается, что данные схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы, а интервал между дозами должен составлять 28 суток.

Схемы следующие:

- первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

- первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

- первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

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