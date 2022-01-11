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Новости > В Англии случайно нашли останки гигантского «морского дракона»

В Англии случайно нашли останки гигантского «морского дракона»

Александр Панько
11.01.22 14:34
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В Англии случайно нашли останки гигантского «морского дракона»

Главное: В Англии нашли окаменевшие останки 10-метрового морского хищника, которым более 90 миллионов лет. Это самый большой ихтиозавр, найденный в регионе.

Детали: В Великобритании смотрители водохранилища графства Ратленд во время плановых работ случайно обнаружили окаменелые останки ихтиозавра. Как сообщает ВВС, неожиданное открытие сделал работник Rutland Water Nature Reserve Джо Дэвис во время благоустройства водохранилища в феврале 2021 года.

Он рассказал, что уровень воды был низким, и его внимание привлекло необычное зрелище около одного из берегов. «Я посмотрел вниз на то, что казалось камнями или буграми в грязи, и подумал, что они скорее похожи на органику. А затем мы увидели нечто, напоминающее челюстную кость», — вспоминает Дэвис.

Дэвис с коллегами сообщили о находке в Совет графства Ратленд, однако там не оказалось специалистов по динозаврам, и палеонтолога пришлось вызвать из Манчестерского университета. Оказалось, что скелет принадлежал 10-метровому ихтиозавру.

Прибывший на место доктор Дин Ломакс назвал находку одной из величайших в истории Британии, так как останки очень крупные и отлично сохранились. В июле 2021 года, когда уровень воды в водохранилище снова снизился, ученым удалось приступить к раскопкам, и извлечь из ила голову доисторического существа.

Как рассказал Найджел Ларкин из Университета Рединга, находка представляет особую ценность, так как скелеты ихтиозавров обычно довольно хрупкие, и ученым редко удается получить настолько хорошо сохранившиеся останки

В данный момент исследования продолжаются, а Совет графства Ратленд пытается изыскать средства, чтобы оставить скелет ихтиозавра на территории региона и демонстрировать его широкой публике.

Справка: Ихтиозавры — крупные пресмыкающиеся, жившие в период от 250 до 94 миллионов лет назад. Их длина могла достигать 25 метров.

В тему: В начале 2021 года на пляже в Уэльсе маленькая девочка обнаружила след динозавра возрастом 220 миллионов лет.

Напомним: В марте 2017 года палеонтологи из Квинслендского университета в австралийском городе Брисбен сообщили об обнаружении самого большого из известных следов динозавра. Отпечаток подошвы древнего существа достигает 1,75 метра в длину.

Весной 2018 года в Шотландии в сланцевых горах острова Скай археологи обнаружили следы крупнейшего в мире тираннозавра возрастом около 170 млн лет. Размер и цвет отпечатков свидетельствуют о том, что вес динозавра составлял более 10 т. Размер тела был более чем 15 м. Ученые насчитали более 50 следов тираннозавра.

Тэги: Великобритания, мир, история, археология, Англия, динозавр

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