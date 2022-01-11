Главные новости за 11 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 11 января 2022 года.

- В Украине коронавирусом заболели 5 429 людей. Умерли 219 человек.

- На проспекте Победы в Киеве ограбили теле- и радиоведущего, соучредителя «Общественного радио» Андрея Куликова.

- В Украине должны отступить морозы. Но возможны осадки.

- «Сила» украинского паспорта выросла. Наша страна переместилась на 35-е место в рейтинге Henley&Partners.

- У кошек обнаружили новую болезнь. Она похожа на коронавирус.

- В Турции в ДТП погиб футболист Ахмет Чалык. Он выступал за сборную своей страны.