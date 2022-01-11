У кошек выявили странный вирус

Главное: У кошек обнаружили новую болезнь. Она похожа на коронавирус.
Детали: У кошек выявили новую болезнь, которая похожа на коронавирус. Об этом сообщили ученые из университета Теннесси в США.
Отмечается, что вирус был выявлен у домашних животных.
Как оказалось, в 70% случаев у животных имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса.
Подчеркивается, что образцы у кошек брали до начала пандемии коронавируса.
В отчете сказано: «Животные могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, и это привело к образованию кросс-реактивных антител. Сейчас среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус».
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