У кошек выявили странный вирус

Главное: У кошек обнаружили новую болезнь. Она похожа на коронавирус.

Детали: У кошек выявили новую болезнь, которая похожа на коронавирус. Об этом сообщили ученые из университета Теннесси в США.

Отмечается, что вирус был выявлен у домашних животных.

Как оказалось, в 70% случаев у животных имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса.

Подчеркивается, что образцы у кошек брали до начала пандемии коронавируса.

В отчете сказано: «Животные могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, и это привело к образованию кросс-реактивных антител. Сейчас среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус».

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