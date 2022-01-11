Коронавирус в Украине: 5 429 заболевших и 219 погибших

Главное: В Украине коронавирусом заболели 5 429 людей. Умерли 219 человек.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине снова ухудшается. О ситуации на вторник, 11 января, поведали в министерстве здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 5 429 случаев заразы. Госпитализировали 915 больных, а выздоровели 7 761 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 29 112, методом ИФА – 4 745, экспресс-тестами – 31 334.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 192) и Харьковской области (309).

Умерли 219 людей. За все время скончались 97 544 человека.

С начала пандемии заболели 3 709 871 человек, а выздоровели 3 522 547 людей.

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