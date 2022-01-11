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Новости > Медики из США рассказали, как распознать инсульт

Медики из США рассказали, как распознать инсульт

Александр Панько
11.01.22 19:11
823
Медики из США рассказали, как распознать инсульт

Главное: Инсульт можно распознать. Список симптомов составили в США.

Детали: Эксперты из Центра по контролю и профилактике заболеваний в США составили список из пяти симптомов инсульта. Они поведали, как распознать проблему.

В отчете сказано: «Острое нарушение кровоснабжения головного мозга приводит к гибели клеток мозга уже через несколько минут. Помочь человеку можно в том случае, если симптомы удастся распознать сразу же».

Информируется: «Самые эффективные методы лечения инсульта помогут лишь в том случае, если инсульт диагностирован в течение трех часов после появления первых симптомов».

В работе говорится: «Для инсульта характерны внезапное онемение и слабость на одной стороне тела, нарушения речи и понимания, нарушения зрения, отсутствие координации и равновесия, резкая и сильная головная боль, головокружение».

Резюмируется: «Если несколько из этих признаков проявляются одновременно, нужно немедленно вызывать скорую помощь».

В тему: Кардиолог рассказал, как распознать инфаркт мозга за час до приступа.

Тэги: США, здоровье, мир, инсульт

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