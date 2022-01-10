Главные новости за 10 января 2022 года

— Украинские граждане в возрасте 12-18 лет, прошедшие полный курс вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19, также смогут получить от государства 1 тыс. грн.

— Офис президента Украины рассматривает возможность введения продуктовых талонов из-за кризиса. В частности, электронных.

— «Альфа-Банк» и monobank заявили о начале выдачи пластиковых карт по программе выплат гражданам, полностью вакцинированным от коронавируса, «еПоддержка».

— В Приватбанке рассказали о новой мошеннической схеме с «вовиной тысячей». Пообещав подарить 1 тыс. гривен злоумышленники направляют жертву на фишинговый сайт «Приват 24», где они должны ввести данные своей карты.

— Срок действия COVID-сертификатов для украинцев сократят до 270 дней.

— Казахский кризис может сказаться в том числе и на Украине. По мнению экспертов, неизбежен рост цен на электроэнергию и газ.

— Пограничники отмечают рост пассажиропотока из Украины, особенно на западном направлении. По их мнению, это связано с окончанием новогодних праздников.

— Полиция заинтересовалась харьковским блогером, который на камеру дерзко нарушает правила дорожного движения с целью публикации в Instagram.

— В США раздали «Золотые глобусы». Сериал «Наследники» стал лучшим драматическим сериалом. Фильм «Власть пса» стал лучшей драмой, «Сядь за руль моей машины» — лучшим фильмом на иностранном языке (Япония), а «Вестсайдская история» Спилберга победила в номинации «Лучшая комедия/мюзикл».

— В Нью-Йорке в результате пожара в жилом доме погибли 19 человек, в том числе девять детей. Еще 60 получили травмы. Это самый смертоносный пожар для города за последние 30 лет.

— В ВОЗ говорят, что конец пандемии коронавируса уже виден. Но в ближайшие три месяца будет тяжело.