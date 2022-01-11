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Новости > Врач рассказала, почему стоит пореже пользоваться лифтом

Врач рассказала, почему стоит пореже пользоваться лифтом

Агата Кловская
11.01.22 00:01
380
Врач рассказала, почему стоит пореже пользоваться лифтом

Главное: Подниматься пешком на верхние этажи – полезно для здоровья. Врач советует отказаться от лифта.

Детали: Популярный российский врач Фаллахи Нуржахан посоветовала реже пользоваться лифтами и подниматься на этажи пешком. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит: «Ежедневная ходьба по лестнице на пятый этаж повышает выносливость и укрепляет сердечную мышцу. Такая привычка также предупреждает ожирение и улучшает тонус мышц, увеличивает объем легких и продлевает жизнь».

Она поведала: «У мужчин, которые поднимаются по лестнице пять раз в течение дня, риск инсульта снижается на 30%. Для женщин ходьба по лестнице считается одним из самых простых и эффективных способов похудения, поддержания идеального веса».

В тему: Названы продукты, которые продлевают жизнь.

Тэги: врач, здоровье, мир, лифт

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