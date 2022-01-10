В ВОЗ обновили прогноз по коронавирусу: тяжело будет еще как минимум три месяца

Главное: В ВОЗ говорят, что конец пандемии коронавируса уже виден. Но в ближайшие три месяца будет тяжело.

Детали: Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Давид Набарро заявил, что конец пандемии коронавируса уже виден. Однако в ближайшие три месяца придется очень тяжело.

Медицинский чиновник сказал: «Мы проходим через марафон, и нельзя сказать, что мы в конце него – этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. И до того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн».

По его словам, сейчас нельзя точно говорить о том, насколько тяжелыми будут следующие волны пандемии.

Он добавил: «Коронавирус продолжает развиваться, у нас есть Омикрон, в будущем мы получим и другие варианты. Это действительно влияет на весь мир. И если службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, то во многих других частях мира они полностью перегружены».

В ВОЗ оценили и вероятность того, что масштабные вспышки заразы могут быть два или три раза в год.

Посланник сказал: «Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом будут продолжаться вспышки, и жить с коронавирусом означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят».

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