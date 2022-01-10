Как в США: в Офисе президента задумались о введении «продуктовых чеков»

Главное: Офис президента Украины рассматривает возможность введения продуктовых талонов из-за кризиса. В частности, электронных.

Детали: Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине продуктовых карточекя. Как заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии ВВС, такая перспектива вызвана подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

По его мнению, в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.

«В наших условиях это дополнительный риск для экономики», — объяснил он, добавив, что более приемлемым вариантом могла бы быть целевая финансовая поддержка по аналогии с программой «еПоддержка», доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение «Дия».

«В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе „Дия“ — так называемых „продуктовых чеков“, как это практикуется в США», — заключил Устенко, подчеркнув, что «это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости».

В тему: В октябре 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк предложил бороться с бедностью путем введения карточек на продукты питания для малоимущих граждан. При этом в правительстве ссылались на опыт России и США.