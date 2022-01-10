После праздников украинцы массово покидают страну

Главное: Пограничники отмечают рост пассажиропотока из Украины, особенно на западном направлении. По их мнению, это связано с окончанием новогодних праздников.

Детали: В пунктах пропуска на границе Украины со вчерашнего дня фиксируется увеличение пассажиро-транспортного потока. Как сообщается на официальной странице Государственной порганичной службы Украины в Facebook, выезд граждан из Украины превалирует над въездом, особенно на участках границы со странами Европейского Союза.

Это происходит преимущественно из-за того, что украинцы следуют за границу после завершения новогодне-рождественских праздников.

Перед некоторыми пунктами пропуска, в частности, «Краковец», «Шегини» и «Грушев», возникает скопление транспортных средств, которые насчитывают в среднем от 80 до 150 автомобилей, как легковых, так и грузовых.

В то же время очереди отсутствуют перед пунктами пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов» и «Смильница». Украинцам советуют по возможности выбрать пункты пропуска с наименьшим скоплением автотранспорта.

Кроме того, для тех путешественников, которые не сделали ПЦР-тесты на короновирус за 24 часа до въезда в Польшу, возле пунктов пропуска «Краковец», «Шегини», «Рава-Русская» и «Ягодин» работают соответствующие мобильные лаборатории — эта процедура также может замедлять погранично-таможенное движение.

С целью обеспечения ритмичности пропускных операций Государственная пограничная служба Украины увеличила количество пограничных нарядов, чтобы пропуск был максимально быстрым и одновременно отвечал критериям безопасности.

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