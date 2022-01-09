Священник УПЦ рассказал, как соблюдая традиции не забыть о Христе

Главное: Необходимо держаться традиций, но непременно найти в них именно то, что в очередной раз напомнило бы о Богомладенце.

«Рождественскими праздниками хорошо бы не только попытаться воспроизвести события 2000-летней давности дома и побыть с семьей вместе, поговорить со старшими и с детьми о том, как изменился мир с тех пор, как в него пришел Господь наш Иисус Христос. Но важно, чтобы в этот праздник обязательно в нашей жизни был храм», — отметил священник.

Отец Александр отметил, чтобы понять, от чего именно спасает Иисус Христос, нужно быть очень внимательными к происходящему вокруг и видеть эти коренные изменения в тех людях, которые впускают в свое сердце Спасителя.

По его словам, в дни праздника Рождества Христова становимся наследниками величия Божьего.

«Не разменяем этого величия, несмотря на наличие в наших традициях огромного количества обрядовых наслоений, не растеряем Христа в этой суете. Вокруг будет очень много людей, которые будут поздравлять с праздником, но их не будет в храме Божьем. Многие из этих людей, к сожалению, даже не вспомнят Христа, а просто будут праздновать. Не забудем о том, что сердцевиной этого праздника есть Христос. Это не просто Рождество, не просто один из зимних праздников, это — Рождество Христово», — подчеркнул отец Александр.

Священник пожелал держаться традиций, но непременно найти в них именно то, что в очередной раз напомнило быо Богомладенце — «и выходить к Нему навстречу».