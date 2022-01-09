В Черновцах пьяный мужчина ночью включил сирену системы оповещения

Главное: Ночью в Черновцах пьяный мужчина включил городскую сирену. На него составили протоколы.

Детали: В Черновцах правоохранители задержали пьяного мужчину. Он ночью включал сирены системы оповещения. Об этом сообщает МБ.

По данным правоохранителей, мужчина был сильно пьян. На него составили протоколы.

«Патрульные составили на него админматериалы по ст.178 КУоАП (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 КУоАП (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и ​​общественных местах)», — отметили в полиции.

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