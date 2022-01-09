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Новости > Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству

Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству

Александр Панько
09.01.22 13:22
365
Шестое вымирание: американский ученый рассказал, что, на самом деле, грозит человечеству

Главное: Американский профессор подсчитал, что Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. По его мнению, это связано с отсутствием чувства меры у людей.

Детали: Профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих считает, что Земля находится на пороге шестой волны массового вымирания. Как сообщает Lenta.ru, речь идет об одной из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация.

«Другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений», — предупредил ученый.

По его словам, серьезный ущерб планете могут нанести наводнения, засухи и лесные пожары, которые вызваны изменениями климата.

При этом специалист подчеркнул, что, хотя есть определенные споры о причинах предыдущих пяти массовых вымираний, в научном сообществе нет ни слова о причине продолжающегося шестого.

«Слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством», — заключил Эрлих.

Справка: Массовые вымирания — глобальные катастрофы в истории Земли, когда высокая, по сравнению с фоновым уровнем, доля видов большого числа высших таксонов вымирала в продолжение короткого по геологическим масштабам времени. Общепринятая в настоящий момент концепция разработана в 1980-х годах американскими палеонтологами Д. Сепкоски и Д. Раупом.

На протяжении фанерозоя (последние 540 млн лет) имело место пять крупных массовых вымираний и порядка 20 менее масштабных. Считается, что последнее массовое вымирание произошло примерно 65 млн лет назад и было не самым значительным, однако оно наиболее известно из-за вымирания динозавров. Наиболее же крупное из массовых вымираний (так называемое «Великое вымирание») 250 млн лет назад уничтожило 90% существовавшего тогда биоразнообразия.

Тэги: США, климат, человечество, Земля, наука, вымирание, исследование, технологии

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