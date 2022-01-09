Китайские ученые доказали, что вода на Луне существует благодаря Солнцу

Главное: Ученые из Китая нашли воду в доставленном станцией «Чанъэ-5» лунном грунте. Выяснилось, что она появилась благодаря солнечному ветру.

Детали: Китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5» в 2020 г. Как сообщает Science Advances, такие результаты были получены в спектрах отображения от 0.48 до 3.2 микрометров

По подсчетам исследователей, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру.

Почва была собрана в северной части области «Океан Бур».

Справка: Поиски воды на Луне продолжаются уже много лет, так как ее наличие сделало бы возможным создание обитаемой станции на поверхности спутника. Согласно официальным данным науки, Луна на сегодняшний день является «сухой». Лунные условия не позволяют удержаться на поверхности ни льду, ни водяному пару.

В тему: В марте 2013 года ученые из Института изучения Луны и планет в Техасе доказали, что вода на Луне встречается в трех разновидностях.

В середине 2015 года планетологи из США и России предложили дистиллировать воду, которая, предположительно, начинает испаряться из лунного грунта во время восхода Солнца.

В начале 2018 года ученые из Института космических наук в Боулдере установили, что вода распространена по всей поверхности Луны, и ее запасы «огромны». Однако большая ее часть находится там в связанном состоянии — как нестабильная (в свободном виде) гидроксильная группа ОН в составе лунных минералов.

Летом того же года ученые из Университета Тохоку установили, что лунный метеорит, обнаруженный в пустыне на северо-западе Африки, содержит убедительные доказательства того, что на Луне находится большой запас воды, потенциально достаточный для обеспечения существования будущей колонии.