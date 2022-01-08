В Черкассах УПЦ провела благотворительную елку для 850 нуждающихся детей

08.01.22 12:45

Патриарх Кирилл объяснил, почему не нужно стремиться сделать тело бессмертным

08.01.22 12:32

На Багамах умер первый чернокожий обладатель «Оскара»

08.01.22 12:25

Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова

08.01.22 12:00

Митрополит УПЦ считает, что в Украине организована кампания по дискриминации Церкви

08.01.22 11:11

Стал известен самый дорогой футболист Европы. И это не Роналду и даже не Месси

08.01.22 10:55

В УПЦ считают, что вакцинация должна быть добровольной

08.01.22 10:30

В РПЦ запустили сайт на 12 языках о новостях христианского мира

08.01.22 05:33

День вращения Земли: какой праздник отмечается 8 января 2022 года

07.01.22 19:25

Юлия Гришина от «Слуги народа» в Рождество Христово опять опозорилась

07.01.22 18:40

На Рождество УПЦ провела благотворительную елку для 750 детей с инвалидностью и сирот