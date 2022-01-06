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Новости > Как под Киевом отметить Рождество

Как под Киевом отметить Рождество

Автор: «Фраза»
06.01.22 15:11
26
Как под Киевом отметить Рождество

7, 8 и 9 января Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает с размахом отпраздновать Рождество Христово как во времена Киевской Руси. Традиционные средневековые зимние забавы, настоящий вертеп, мастер-классы по пению колядок, конно-трюковые и интерактивные музыкальные представления, горячие напитки и блюда с костра — это и многое другое ждет детей и взрослых в Княжестве Киевская Русь.

Лучшее место для празднования Рождества Христова — Древний Киев, который расположен в Киевской области, селе Застугна (Копачов). Ведь только здесь можно погрузиться во времена зарождения христианства на наших землях, прикоснуться к древним традициям рождественских празднований и почувствовать себя настоящими жителями Киевской Руси.

За въездными воротами Княжества гостей ждет настоящее путешествие на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Ведь здесь на основе знаний современной науки в полном масштабе воссоздается Киев V — XIІІ веков. Посетители увидят воссозданные шедевры средневекового деревянного зодчества: монументальное оборонное сооружение «Заборола» (длиной около 300 м), Михайловские ворота (высотой в 21 м), усадьбы киевлян, сторожевые башни, терема и трибуны, деревянную Васильевскую церковь Х века. Также здесь возрождается атмосфера и дух той славной эпохи.

На протяжении трех праздничных дней гостей Княжества ждет знакомство с жизнью настоящего средневекового города, множество развлечений и насыщенная рождественская шоу-программа с участием конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катание на лошадях и в санях, средневековые напитки и горячие блюда, приготовленные на костре, зимние развлечения, праздничная фотолокация, мастер-классы, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

За воротами Древнего Киева гостей встретят новогодние персонажи и пригласят в волшебный мир Рождественской «Зимней сказки» с веселыми играми, конкурсами, новогодними песнями, зажигательными хороводами и множеством древнеславянских зимних забав. Жители Княжества пригласят всех гостей принять участие в веселье.

Только в Древнем Киеве 7, 8 и 9 января оживет настоящий Рождественский вертеп. В нем будут Дева Мария со святым младенцем, пастухи, волхвы, и конечно, борьба добра со злом и победа добра в финале. А пройдет вертеп на уникальном древнеславянском языке. После вертепа пройдет мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

На главной сцене Сказочного города пройдет авторский интерактивный спектакль-мюзикл, интересный и поучительный и для детей, и для взрослых. Уникальность его в том, что со сцены будет звучать древнеславянский язык, на котором говорили наши предки. Спектакль будет сопровождаться огненными спецэффектами, конно-трюковыми выступлениями с использованием средневекового оружия. Зрители смогут не только наблюдать за представлением, но и принять участие в сказочной феерии.

Одно из чудес Древнего Киева — живая коллекция лошадей редких исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторые породы были выведены более тысячи лет назад. Представителей некоторых из этих пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в единственном экземпляре. Каждый посетитель сможет подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться верхом, в санях или в экипаже.

В Княжестве посетители смогут прогуляться улочками средневекового города, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету по древней технологии. Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности. В Княжеской костюмерной гости могут примерить исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию в них. А потом — посетить средневековую лавку и выбрать оригинальные сувениры на память.

Согреться и восстановить силы можно в Княжеской корчме. Здесь можно попробовать напитки и блюда, приготовленные на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам.

Для того, кто захочет продлить отдых еще на день, есть возможность остаться на ночлег в комфортабельных комнатах, предварительно забронировав места.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30. * В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Застугна (Копачов).

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Парк Киевская Русь

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