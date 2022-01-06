В Казахстане подсчитали приблизительный ущерб в результате массовых беспорядков

Главное: Приблизительный ущерб в результате массовых беспорядков в Казахстане составляет 92 миллиона долларов. Пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта.

Детали: В Казахстане подсчитали приблизительную сумму ущерба после массовых беспорядков. Она составила 92 миллиона долларов. Об этом сообщает ria.ru со ссылкой на национальную палату предпринимателей Казахстана.

Пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта. В Алмате разграблено 6 оружейных магазинов.

«Оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты», — говорится в заявлении.

Характер ущерба в основном заключается в порче фасадов, доступных помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов.

В тему: Количество пострадавших на митингах в Казахстане перевалило за тысячу.