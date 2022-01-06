В Украине на время закроются все центры массовой вакцинации

Главное: На Рождество в Украине не будут работать центры массовой вакцинации. В другие дни все будет работать в обычном режиме.

Детали: Пункты прививки и центры массовой вакцинации не будут работать в Украине на Рождество, 7 января. В остальные дни можно прививаться первой, второй и третьей дозой. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook.

«Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть, и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз», — сообщил он.

По его данным, сейчас только три региона страны преодолели 50% полностью вакцинированного взрослого населения — Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области.

В тему: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине вводится бустерная вакцинация от коронавируса для всех, кому исполнилось 18 лет.

Украинцам рассказали, как записаться на бустерную вакцинацию.