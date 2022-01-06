Украинцам рассказали, как записаться на бустерную вакцинацию

Главное: На бустерную вакцинацию от коронавируса можно записаться онлайн. Для этого нужно подождать полгода с момента получения второй дозы прививки.

Детали: На бустерную вакцинацию от COVID для всех желающих старше 18 лет уже можно записаться онлайн. Прививку можно сделать через полгода после второй дозы. Об этом сообщает Telegram сервиса helsi.me.

Сообщается, что бустерная доза «добавит» в сертификат о вакцинации 270 дней, а с момента второй должно пройти не менее 6 месяцев. Записаться на прививку можно по ссылке.

Для бустерной дозы Министерство здравоохранения рекомендует вакцины Moderna или Pfizer. Тем, кто получил обе дозы CoronaVac (Sinovac Biotech) рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В тему: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине вводится бустерная вакцинация от коронавируса для всех, кому исполнилось 18 лет.