Суд арестовал все имущество и активы Порошенко

Главное: На все имущество и активы бывшего главы государства Петра Порошенко наложен арест. В данный момент политик находится на отдыхе.

Детали: Печерский суд Киева наложил арест на всё имущество и активы председателя партии «Европейская солидарность» и бывшего главы государства Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

Решение принято по ходатайствованию прокуратуры об аресте всего имущества и активов политика, который сейчас пребывает на отдыхе.

Напомним, пятый президент проходит подозреваемым по делу о госизмене подозреваемым.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн. Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

В тему: 20 декабря Петру Порошенко подписали сообщение о подозрении в государственной измене.

Порошенко назвал дату своего возвращения в Украину.