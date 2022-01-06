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Новости > Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок

Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок

Агата Кловская
06.01.22 14:48
51
Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок

Главное: 64-ю ежегодную церемонию вручения наград «Грэмми» решили отложить из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение отложить церемонию было связано также с тем, что большинство артистов не захотело присутствовать лично на мероприятии.

Детали: Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией организаторы 64-й по счету церемонии вручения премии «Грэмми-2022» решили перенести мероприятие на неопределенный срок, которое должно было состояться в Лос-Анджелесе 31 января. Об этом сообщает Variety.

«После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград „Грэмми“», — говорится в сообщении на сайте премии.

Организаторы премии в своем заявлении подчеркнули, что здоровье и безопасность представителей музыкального сообщества и сотен зрителей для них в приоритете.

Проведение ежегодной церемонии было запланировано в лос-анджелесской Crypto.com Arena при полном зале, без ограничений.

Номинации на премию «Грэмми» 2022 года были объявлены 23 ноября. Исполнитель Джон Батист получил больше всего номинаций — 11. За ним следуют Doja Cat, H.E.R. и Джастин Бибер, получившие по восемь номинаций каждый.

В тему: 63-я церемония награждения премией американской Академии звукозаписи «Грэмми» состоялась в Лос-Анджелесе в середине марта минувшего года.

Тэги: музыкант, общество, мир, премия, Грэмми, культура, награда, коронавирус

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