Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине вводится бустерная вакцинация для всех, кто старше 18 лет

В Украине вводится бустерная вакцинация для всех, кто старше 18 лет

Агата Кловская
06.01.22 14:11
110
В Украине вводится бустерная вакцинация для всех, кто старше 18 лет

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Украине вводится бустерная вакцинация от коронавируса для всех, кому исполнилось 18 лет. По его словам, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины.

Детали: Украина вводит бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс. На данный момент речь идет об украинцах старше 18 лет. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались», — отметил министр.

По его словам, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма «Омикрон».

Период введения бустерной дозы — от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам — Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной ранее был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

В тему: Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Украина, общество, здоровье, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус, бустерная доза

Комментарии

Статьи

04.01.22 20:08

Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Часть 41

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Билл Гейтс и продовольственная безопасность: чего нам ждать от осатаневшего богача?
06.01.22 11:54

Билл Гейтс и продовольственная безопасность: чего нам ждать от осатаневшего богача?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Голод и пустые продуктовые полки в 2022 году могут стать реальностью
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Скандальный фильм «Не смотрите наверх»: о чем он на самом деле?
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.01.22 14:48

Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок
06.01.22 14:10

Священник УПЦ объяснил, как провести Рождественский сочельник
06.01.22 13:34

Управделами УПЦ рассказал о лучшем подарке для Христа на Рождество
06.01.22 13:20

Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
06.01.22 13:09

Диетолог поведал, когда мед может быть опасным для здоровья
06.01.22 13:07

Количество пострадавших на митингах в Казахстане перевалило за тысячу
06.01.22 12:57

Украинские хирурги установили уникальный рекорд
06.01.22 12:50

В Украине стремительно растут темпы бустерной вакцинации
06.01.22 12:33

Предстоятель УПЦ пожелал верующим духовных сил и мира в Рождество Христово
06.01.22 12:11

Британцы рассказали, как куркума борется с раком
06.01.22 14:48

Церемонию «Грэмми» перенесли на неопределенный срок
06.01.22 13:07

Количество пострадавших на митингах в Казахстане перевалило за тысячу
06.01.22 10:39

В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
06.01.22 09:35

Коронавирус в Украине: 6 632 заболевших и 187 погибших
06.01.22 09:09

В Казахстане остановили работу несколько аэропортов. Рейсы из Киева отменены
05.01.22 19:00

Главные новости за 5 января 2022 года
05.01.22 16:52

Массовые протесты в Казахстане: появились первые жертвы
05.01.22 16:38

В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
05.01.22 16:20

Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко
05.01.22 14:56

По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
05.01.22 15:43

Украинцы, привитые бустерной дозой, получат новые COVID-сертификаты
05.01.22 15:20

В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений
02.01.22 13:51

В Украине начал действовать закон, который касается всех, кто пользуется мобильной связью
31.12.21 19:00

Главные новости за 31 декабря 2021 года
31.12.21 19:21

Стало известно о небывалой пользе брюссельской капусты
30.12.21 16:11

Путин в очередной раз публично продемонстрировал свое отношение к Зеленскому
31.12.21 17:02

Социологи выяснили, что украинцы мечтают получить на Новый год. И это совсем не деньги
01.01.22 06:06

Международный день похмелья: какой праздник отмечается 1 января 2022 года
05.01.22 07:15

Японский ученый озвучил хитрый способ снизить давление
31.12.21 16:26

Накануне Нового года Кабмин решил регулировать цены на батоны и подсолнечное масло
Фото и Видео
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
Лукашенко призвал протестующих в Казахстане стать на колени
В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
В Казахстане началась антитеррористическая операция. К ней привлекли российских десантников
Видео общения вороны и тигра умилило соцсети
Видео общения вороны и тигра умилило соцсети
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
В Казахстане протестующие мародерствуют и нападают на медиков и пожарных
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Украине рухнула очередная новогодняя елка
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
В Киеве вандалы повредили мост Кличко
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
Во Львове женщина справила нужду под памятником Бандере
fraza.com
Новости блогосферы
05.01.22 10:29

На протесты в Казахстане влияют западные структуры, скоро начнется волна русофобии
27.12.21 22:33

Две тенденции-2021, которые определят год 2022
27.12.21 11:28

Блядская власть: рыба гниет с головы
17.12.21 20:47

Как львовяне разжигают межнациональную рознь паразитируя на теме Рождества

Опрос

Посадят ли Петра Порошенко?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.