Предстоятель УПЦ пожелал верующим духовных сил и мира в Рождество Христово

Главное: В Рождестве Христовом Господь пришел на землю, взял на Себя человеческую природу, освятил ее и вознес на небеса.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в Рождественском поздравлении.

«В эти дни Святая Православная Церковь с любовью вспоминает и молитвенно прославляет великого благочестия Тайну — явление Бога во плоти. Тайну, из-за которой печальное событие потери человеком Рая превратилось в радостное событие — возвращение человеку Рая. Наступило время, когда Господь сам пришел на землю, взял на Себя нашу человеческую природу, восстановил ее, освятил и вознес на небеса», — сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что в Рождество Христово верующие благодарят Спасителя и приносят Ему дары своего сердца: любовь, молитву и искреннее покаяние.

«Божья Матерь, от которой Бог захотел взять на Себя человеческую плоть и кровь, приходит в Вифлеем и там, в бедной пещере, рождает Спасителя мира — Мессию Христа. Пастушкам явился Ангел Божий, который сказал: „Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Потому что ныне в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос Господь“. Пастушки поспешили в Вифлеемскую пещеру и нашли там Богомладенца Христа, поклонились Ему с радостью и рассказали о том, что им возвестил ангел. В сам день Рождества на поклонение Младенцу Христу пришли три царя с Востока, три волхва, которых Бог из разных стран привел в Вифлеем через чудесную звезду. Волхвы принесли с собой дары: золото, ладан и смирну. И мы сегодня вместе с Вифлеемскими пастушками поклоняемся нашему Спасителю и смиренно Его благодарим за то, что Он — наш Творец и Создатель, Извечный Сын Предвечного Бога Отца — пришел на землю и стал Сыном Человеческим, чтобы нас сделать сынами Божьими. Мы вместе с волхвами несем свои дары Богомладенцу Христу: золото наших смиренных молитв, ладан нашего смирения и смирну нашего покаяния. Те добродетели, которые делают человека сильным и мужественным в борьбе против греха», — сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поздравил верующих с Рождеством Христовым и пожелал здоровья, счастья, радости и спасения.

«Пусть благословение Божие, которое принес на землю Сын Божий, почивает на каждом из нас и делает нас сильными в борьбе против болезней и всякого зла на земле. Пусть Божий мир, который воспевали ангелы в Рождественскую ночь, наполнит ваши боголюбивые сердца!», — пожелал Блаженнейший.

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