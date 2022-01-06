Диетолог поведал, когда мед может быть опасным для здоровья

Главное: Мед может быть опасен для здоровья. Он может вызвать простуду.

Детали: Популярный российский диетолог Андрей Золотарев поведал, когда мед может быть опасным для здоровья. Его цитируют местные СМИ.

По его словам, этот популярный продукт способен стать причиной простуды в холодное время года.

Так, по его словам, чай с медом при определенных условиях становится небезопасным для организма.

Он рассказал: «Дело в ярко выраженном согревающем воздействии меда на тело и в повышенном потоотделении, к которому приводит употребление этого лакомства».

Эксперт отметил: «Один из самых страшных продуктов, который действительно стоит с очень большой осторожностью употреблять в холодное время года, – это мед. Он обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счет этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание».

Сообщается, что лучше всего употреблять мед дома и в тепле.

Специалист замечает: «К любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, учитывая температуру воздуха. Например, холодные напитки не подходят для жаркой погоды».

Резюмируется следующее: «Любой перепад температуры чреват. Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой – напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно. Любые перепады температуры между пищей, человеком и окружающей средой, к сожалению, вызывают достаточно активную реакцию со стороны организма, что не всегда полезно».

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