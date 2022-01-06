Украинские хирурги установили уникальный рекорд

Главное: В прошлом году в Украине провели рекордное число трансплантаций. Всего – 306 операций.

Детали: Украинские хирурги провели в 2021-м году рекордное число трансплантаций, совершив 306 таких операций. Цифры озвучил глава комитета Верховной Рады здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Больше всего операций сделали медики из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, а также из Клинической больницы скорой помощи Львова

По его словам, одним из лидеров по данному показателю стала Киевская областная клиническая больница, где за год сделали 41 операцию по пересадке почки. В этом году хотят провести 50-60 данных операций.

Отмечается, что пятнадцать семей дали согласие на мультиорганное извлечение органов – семь сердец, семь печенок и три почки, – которые направили в другие клиники, где они были успешно пересажены.

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