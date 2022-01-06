В Украине стремительно растут темпы бустерной вакцинации

Главное: С начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса привито почти 14,8 млн человек. В общей сложности проведено 28,7 млн прививок.
Детали: За прошедшие сутки в Украине провели 104844 прививки от коронавируса COVID-19. Это немного превышает показатель за вторник. Более чем в два раза выросли показатели бустерной вакцинации, сообщает Минздрав в четверг, 6 января.
Первую дозу получили 29997 человек, полностью иммунизованы — 70164. Кроме того, дополнительную дозу получили 643 человека, а бустерную дозу — 4040 человек.
Прививки проводились 823 мобильными бригадами по иммунизации, 3318 пунктами прививок и 483 центрами вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer — 60632. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac — 25 108, Moderna — 16632 и AstraZeneca — 2442.
С начала вакцинальной кампании привито 14778321 человека, из них получили две дозы — 13 905862 человека, получили дополнительную дозу — 5399 человек, бустерную дозу — 11596 человек. В общей сложности проведено 28701176 прививок.
Число прививок от COVID-19 в регионах Украины (вторая доза):
— Киев — 5666;
— Винницкая — 3356;
— Волынская — 1839;
— Днепропетровская — 5986;
— Донецкая — 1884;
— Житомирская — 2493;
— Закарпатская — 2293;
— Запорожская — 2696;
— Ивано-Франковская — 2020;
— Киевская — 2632;
— Кировоградская — 1923;
— Луганская — 1471;
— Львовская — 5925;
— Николаевская — 1957;
— Одесская — 3399;
— Полтавская — 2030;
— Ровенская — 2098;
— Сумская — 1750;
— Тернопольская — 1584;
— Харьковская — 7564;
— Херсонская — 1506;
— Хмельницкая — 1870;
— Черкасская — 1663;
— Черновицкая — 1645;
— Черниговская — 1819.
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