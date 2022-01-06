Наводнение на Закарпатье: спасатели рассказали о последствиях

Главное: На Закарпатье фиксируются паводки. Стало известно о последствиях.

Детали: Из-за теплой погоды на Закарпатье фиксируются паводки. О последствиях на утро четверга, 6 января, поведали в ГСЧС.

Сообщается, что из-за продолжающихся интенсивных осадков произошло поднятие грунтовых вод.

Так, случилось подтопление 38 подвальных помещений жилых домов и 177 домохозяйств, а также трех помещений трансформаторных подстанций.

Кроме этого были подтоплены 435 гектаров сельскохозяйственных угодий и участки дорог местного значения.

В ведомстве говорят, что для откачки воды привлекались пятьдесят спасателей и 19 единиц техники.

Подчеркивается, что работы по откачке воды уже успешно завершены.

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