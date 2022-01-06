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Новости > Аномальное тепло: Киев продолжает «штамповать» температурные рекорды

Аномальное тепло: Киев продолжает «штамповать» температурные рекорды

Александр Панько
06.01.22 11:39
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Аномальное тепло: Киев продолжает «штамповать» температурные рекорды

Главное: В Киев пришло тепло. Установлены два температурных рекорда.

Детали: В минувшую среду, 5 января, в Киеве были установлены два новых температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Фиксировались максимальные показатели с 1889 года.

Отмечается, что среднесуточная температура воздуха в украинской столице составила 6,5 градуса тепла – это сразу на 0,7 градуса выше показателя 1961 года.

При этом максимальная температура в городе поднялась до 10,7 тепла – это на 2,3 градуса больше, чем было в 1925 году.

Эксперты резюмируют, что климатическая норма в Киеве была превышена на 9,1 градуса – это соответствует погоде начала апреля.

Всего с начала года в городе зафиксировали уже четыре температурных рекорда.

В тему: С начала года в Киеве установлены два аномальных температурных рекорда.

Тэги: Киев, рекорд, общество, погода, погодные условия, новости Украины

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