Порошенко назвал дату своего возвращения в Украину

Главное: Петр Порошенко пообещал вернуться в Украину. Произойти это должно 17 января.

Детали: Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что скоро вернется в страну. Как цитирует его пресс-служба политсилы, произойти это должно уже 17 января.

Он отметил, что 10-15 января будет «работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране».

Петр Порошенко сказал: «17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием».

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