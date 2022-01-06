Коронавирус в Украине: 6 632 заболевших и 187 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 6 632 человек. Умерли 187 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине остается нерадостной. Данные на четверг, 6 января, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 6 632 случая заразы. Госпитализировали 2 028 человек, а выздоровели 9 121 больной.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 32 812, методом ИФА – 4 943, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 304.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 173), а также Львовской (400) и Харьковской (397) областях.

Умерли 187 человек. За все время скончались 96 896 людей.

С начала пандемии заболели 3 689 291 человек, а выздоровели 3 500 914 людей.

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