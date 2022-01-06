В японском сафари-парке тигр напал на людей

Главное: В Японии в префектуре Тотиги тигр напал на трех смотрителей в сафари-парке. Люди получили серьезные травмы, их отправили в больницу.

Детали: В японском городе Насу в префектуре Тотиги тигр напал на трех смотрителей в сафари-парке. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в тот момент, когда хищников перед открытием зоопарка выводили из помещения, где они ночуют, на улицу.

Одна смотритель парка получила серьезные травмы. Ее пришлось госпитализировать на вертолете.

На данный момент других подробностей происшествия нет.

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