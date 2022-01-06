Главное: Еще шесть стран мира признали украинские сертификаты о вакцинации и выздоровления от коронавируса. Речь о сертификатах, полученных на портале или в приложении «Дiя».

Детали: Украинские сертификаты о вакцинации и выздоровления от COVID-19 признаны еще в шести странах мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

«Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран. Речь идет о Ливане, Черногории, Тайване, Уругвае, Тунисе и Таиланде», — говорится в сообщении.

При пересечении границы с этими странами можно использовать цифровой сертификат COVID, полученный в приложении Дія.

Сообщается, что на сегодняшний день в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входит 60 стран мира. Планируется, что в 2022 году состав цифровой сети расширится до 80 стран-участниц.

Отметим, что в конце августа Евросоюз признал украинские сертификаты о вакцинации.

В тему: Еврокомиссия планирует сократить срок действия COVID-сертификатов. Украина также примет такое решение, если оно будет введено странами ЕС.