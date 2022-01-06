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Новости > В Казахстане остановили работу несколько аэропортов. Рейсы из Киева отменены

В Казахстане остановили работу несколько аэропортов. Рейсы из Киева отменены

Александр Панько
06.01.22 09:09
124
В Казахстане остановили работу несколько аэропортов. Рейсы из Киева отменены

Главное: Два аэропорта в Казахстане приостановили работу. Рейсы из Киева в Алматы перенесены.

Детали: В Казахстане два аэропорта приостановили свою работу из-за акций протеста. Некоторые авиакомпании отменили рейсы. Об этом сообщает «Мир-24».

«Аэропорт Алматы прекратил свою работу, аэропорт Актау также не работает», — пишет издание.

В свою очередь российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил рейс в Алматы.

В свою очередь комендант Алматы призвал людей разойтись и избегать насилия.

 

В то же время авиакомпания Air Astana перенесла рейсы из Киева в Алматы. Это произошло на фоне массовых протестов в Казахстане и захвата аэропорта Алматы. Такая информация была на табло аэропорта «Борисполь».

Так, 5 января планировался рейс Air Astana из Киева в Алматы в 21:40. Однако после сообщений о захвате аэропорта в Алматы и временном прекращении его работы на табло появилась информация о его переносе на 12:45.

Также, согласно данным табло «Борисполя», накануне был запланирован рейс в Алматы авиакомпании МАУ. Однако, как пояснили в авиакомпании, МАУ не выполняет собственные рейсы в Алматы из-за необходимости облета территории РФ. А указанный на табло рейс выполняет авиакомпания Air Astana.

В тему: В Казахстане проходят, поддерживаемые проамериканскими силами, массовые акции протеста. Правительство подало в отставку, но это не остановили протестующих.

В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации.

По всему Казахстану отключили интернет.

Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко.

Тэги: митинг, Киев, Казахстан, мир, политика, Алматы, аэропорт, протесты, Актау

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