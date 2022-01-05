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Новости > На Закарпатье реки могут выйти из берегов

На Закарпатье реки могут выйти из берегов

Александр Панько
05.01.22 20:41
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На Закарпатье реки могут выйти из берегов

Главное: На Закарпатье ожидается поднятие уровня воды в реках. Могут быть затоплены дороги.

Детали: В западных регионах Украины в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках. Из-за чего могут быть затопленными дороги страны. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, 5 января, в нижних течениях рек Закарпатской области и на Тисе будут продолжаться повышение уровней воды на 0,5-1,0 м над уровнями на 08:00 5 января.

В частности, синоптики прогнозируют, что такое повышение вызовет затоплением поймы рек Тиса возле постов Тячев и Хуст, Река — Хуст, Тересва — Нересница, Боржава — Верхние Реметы, Латорица Мукачево, Шопурка — Кобылецкая Поляна (объявлено 2 уровень опасности — оранжевый).

Также 5-7 января на Латорица возле Чопа, продолжится повышение уровня воды на 2,0-2,5 м, с выходом воды на пойму и возможным начальным затоплением дороги г. Геевцы-Тисянка Ужгородского района Закарпатской области (объявлен 2 уровень опасности-оранжевый).

Вместе с тем 6-9 января на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,1 — 0,5 м над уровнями на 08:00 5 января, местами возможен начальный выход воды на заводь. На р. Западный Буг возле г. Каменка-Бугская продолжится дальнейшее затопление поймы.

В тему: Селевые потоки сошли на Закарпатье. Фиксируются подтопления.

Тэги: общество, вода, погода, наводнение, река, Закарпатье, непогода, подтопление, новости Украины

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