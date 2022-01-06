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Новости > Сочельник: какой праздник отмечается 6 января 2022 года

Сочельник: какой праздник отмечается 6 января 2022 года

Агата Кловская
06.01.22 05:34
480
Сочельник: какой праздник отмечается 6 января 2022 года

Сегодня, 6 января 2022 года, отмечают Сочельник и Католическое Богоявление.

Сочельник

Этот день также именуется Сочевником или святым вечером. Праздник относится к кануну Рождества – дню перед рождением Иисуса Христа.

Главным мероприятием на Сочельник были семейные встречи за общим столом. Взрослые дети приходили отмечать праздник к родителям, потом шли к крестным. Как раз к вечеру Сочельника заканчивался Великий рождественский пост. Утром народ ходил в церковь на молебен, ставил свечу за здравие.

Вечером, когда появлялась первая звезда на небе, накрывали праздничный стол. Он состоял из 12 разных блюд, символизировавший 12 месяцев года. Вместе с ними подавали компот из сухофруктов и главное блюдо – сочиво (кутья), состоящее из злаков, меда, орехов и мака. Поедая сочиво, люди отдавали дань святым мученикам, отказавшимся от яств язычников и питавшихся дарами земли. К Сочельнику с лета готовили украшение для дома – дидух. Он представлял из себя сноп соломы, на который вязали засушенные цветы, ленты, колокольчики. Композиция символизировала плодородие и ясли новорожденного сына Господа.

Католическое Богоявление

Праздник Богоявления в церковный календарь был включен в середине II века и изначально отмечался вместе с Рождеством Христовым. Но в IV веке католическая церковь начала отмечать Рождество не в январе, а 25 декабря, а вот за Богоявлением осталась прежняя дата – 6 января. Оно выступает не только одним из древнейших, но и одним из наиболее почитаемых христианских праздников.

Имеет несколько разное значение у православных и католиков. Первые связывают Богоявление с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Вторые же – со следующими за Рождеством евангельскими событиями, в частности поклонением младенцу Иисусу волхвов. Поэтому Богоявление также называют праздником волхвов.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День любителей хурмы;

- Всемирный день детей-сирот войны;

- День яблони;

- День «Уберите елку» в США.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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