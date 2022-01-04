Главные новости за 4 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 4 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 1 746 человека. Умерли 135 людей.

- На Рождество в Украине будет без осадков. Ожидается небольшой мороз.

- В Киеве установлены два температурных рекорда. Было очень тепло.

- На Трухановом острове в Киеве произошло два пожара. Никто не пострадал.

- Коронавирус установил мировой рекорд по заболеваемости. В США заразились более миллиона человек.

- С Джо Байденом произошла неприятность. Его самолет попал в метель.