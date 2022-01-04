Из-за Омикрона эффективность вакцинации снизилась, — МОЗ

Главное: По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, эффективность вакцинации в связи с распространением Омикрона действительно снизилась. Однако бустерная доза может изменить этот процесс.

Детали: Использование бустерной дозы может увеличить эффективность вакцинации перед распространением штамма Омикрон. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Он также отметил, что в данный момент проводятся научные исследования, рассматривается вопрос универсального доступа к бустерным дозам вакцины всех желающих.

«По результатам клинических наблюдений, инфицирование штаммом Омикрон приводит к более легкому протеканию коронавирусной болезни, чем при штамме Дельта», — рассказал главный санврач.

По его словам, новый штамм передается гораздо быстрее предыдущего.

«Если мы посмотрим скорость передачи, то она возрастает почти на треть. То же со скоростью инфицирования, как дома, так и на работе», — сказал Кузин.

Чиновник также отметил, что по прогнозам со второй половины января и в феврале будет наблюдаться повышение уровня заражения коронавирусной инфекцией, которое, скорее всего, уже будет вызвано новым штаммом Омикрон. Пик роста заболеваемости ожидается в середине февраля.

«Если мы посмотрим на эффективность вакцинации, то действительно часть научных исследований еще не завершена, но есть несколько показателей. Первый показатель это реинфицирование, то есть это случаи повторного инфицирования. У нас основной показатель по Дельте составлял 2,5%. Для штамма Омикрон этот показатель в 5 раз выше — 13%», — рассказал он.

Кузин акцентировал, что эффективность вакцинации в связи с распространением Омикрона действительно снизилась. Однако бустерная доза может изменить этот процесс.

«Мы можем сказать сейчас достоверно, что эффективность вакцинации действительно несколько снижается на фоне штамма Омикрон. Процент снижения сейчас варьируется в районе 30%. То есть это снижение эффективности на фоне полного курса вакцинации. Бустерная доза может быть использована для того, чтобы поднять этот процент до 50%», — подчеркнул он.

При этом санврач отметил, что все зарегистрированные случаи Омикрона у вакцинированных людей отмечаются, преимущественно, у тех, кто сделал прививку в самом начале вакцинальной кампании. Поэтому играет роль длительность действия вакцины.

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